الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا في كاليننجراد

احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مؤيدا لمنظمة "القطاع الأيمن" المحظورة في روسيا، كان يستعد لتنظيم عمل إرهابي بمدينة كاليننجراد عشية يوم النصر.

وذكر الأمن الفيدرالي في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء: "تم في مدينة كالينينجراد احتجاز مؤيد لمنظمة القطاع الأيمن المتطرفة المحظورة وهو مواطن روسي كان يخطط لتنظيم عمل إرهابي ضد جنود إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية عشية الاحتفالات بعيد النصر على النازية".

وأوضحت أنه تم في منزل المحتجز مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع ذات عناصر مدمرة بالإضافة إلى رموز "القطاع الأيمن" المحظور، مشيرا إلى أن المحتجز كان يخطط بعد تنفيذه للعمل الإرهابي للذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية.

ولفت إلى أنه تم فتح قضية جنائية بشأن التحضير لهجوم إرهابي وصنع متفجرات بشكل غير قانوني.