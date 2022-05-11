 خالد الجندي لمنكري السنة النبوية: عندكم آية في القرآن بتقول الظهر أو الفجر كام ركعة؟ - بوابة الشروق
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خالد الجندي لمنكري السنة النبوية: عندكم آية في القرآن بتقول الظهر أو الفجر كام ركعة؟


نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 6:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 6:08 ص

وجّه الداعية الإسلامي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة لمن أسماهم «منكري السنة النبوية».

وقال خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «أنتم بتقولوا يجب العمل بالقرآن الكريم فقط، طيب إجمالا ولا تفصيلا، طيب القرآن قال لنا وأقيموا الصلاة، ده إجمالا، هل عندك آية في القرآن بتقول الظهر أو الفجر كام ركعة ولا عرفناها من السنة تفصيلا».

وأضاف: «القرآن الكريم جاء مجملا، إلا بعض الآيات جاءت مفصلة مثل آيات المواريث مثلا.. طالما القرآن الكريم إجمالا يبقى إحنا محتاجين اللى يفصل لنا، وهى السنة».

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