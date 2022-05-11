أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن وضع الكمامة في وسائل النقل العام لن يكون إلزاميًا اعتبارًا من الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنه سيبقى إبراز الشهادة الصحية وارتداء الكمامة إلزامي للدخول إلى المرافق الصحية.

وقال الوزير فيران، وفقًا لقناة "فرانس 24" الفضائية خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي مساء اليوم الأربعاء إنه "اعتبارًا من الاثنين المقبل، لن تعود الكمامات إلزامية في جميع وسائل النقل العام" رافعًا بذلك أحد آخر القيود الصحية المضادة لتفشي فيروس كورونا في فرنسا والمفروضة منذ مطلع العام 2020.

وأضاف "سيبقى وضع الكمامة موصى به"، لكن هذا الإجراء "لم يعد ملائما" نظرًا للتراجع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا مؤخرًا.

ولا يزال وضع الكمامة وإبراز الشهادة الصحية ضد فيروس كورونا مطلوبين لدخول المستشفيات، وعلى المواطنين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا أن يعزلوا أنفسهم لـ7 أيام على الأقل.

وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء 56 ألفًا و449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، معظمها إصابات بالمتحور أوميكرون، رغم حملة تلقيح منسقة تلقى نحو 79,3% من السكان خلالها جميع الجرعات المطلوبة، بحسب بيانات وزارة الصحة.