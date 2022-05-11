 أمريكا وبلغاريا تؤكدان أهمية تنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا وبلغاريا تؤكدان أهمية تنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 10:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 10:04 ص

أكدت الولايات المتحدة وبلغاريا، أهمية تعزيز المرونة الأوروبية من خلال زيادة تنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكيريل بيتكوف رئيس الوزراء البلغاري.

وثمنت هاريس دعم بلغاريا لأوكرانيا، وأكدت تضامن الولايات المتحدة في مواجهة أحدث محاولة لروسيا لاستخدام الطاقة كسلاح، معبرة عن تقديرها للتحالف القوي والصداقة بين الولايات المتحدة وبلغاريا.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على أهمية استمرار الدفاع القوي والردع على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو.


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