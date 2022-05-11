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أعلنت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، ضبط سيارة محملة بـ٨.٥ طن قمح قبل تهريبها خارج المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار كافة الجهود والعمل على مدار الساعة من خلال حملات مكثفة ومكبرة لضبط الأسواق ومحاربة الفساد والاحتكار وردع المخالفين.

واشاد آمنة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة، بقيادة مهندس مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والشرطة، حيث تمكنت منذ قليل من ضبط سيارة نقل محملة بكمية ٨.٥ طن من القمح المحلي خلال كمين بناحية كفر الدوار قبل تهريبها خارج المحافظة.

وتمت مصادرة الكميات المضبوطة وتوريدها لمطاحن كفر الدوار، ومصادرة السيارة المستخدمة وضبط المتهمين وتسليمهم لمركز شرطة كفر الدوار، وجاري العرض على النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.