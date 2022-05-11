قال الفنان تامر شلتوت الذى جسد شخصية عماد في مسلسل المداح 2، إن دوره فى المسلسل كان صعبا للغاية، وحياة الإنسان بشكل عام صراع بين الخير والشر.



وأضاف شلتوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، المذاع على قناة الشمس، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه فى الجزء الثانى من المسلسل، كان يقوم بأفعال من تأثير الجن: "مليكة"، وأن عماد كان شخصا يعيش حالة الحرب، وهو تائه.

ولفت إلى أن التواصل مع العالم الآخر شئ غير صحيح، وأن العمل يعتبر توعوي، لافتا إلى أن هناك عدد من المواطنين يذهبون للدجالين، ولذلك يكون هناك حل مؤقت ولكن فى المضمون يكون هناك مشكلات كبيرة.

وأعرب عن سعادته الكبيرة، بردود الأفعال التي تلقاها على دور عماد فى المسلسل، ومسلسل المداح قائم على أحداث حقيقية، لأنه يوجد بالفعل في الحياة الواقعية أشخاص لديهم هبة إلهية، كما أن حمادة هلال قدم الشخصية بشكل رائع لأنه شخص ملتزم ومتدين في حياته الشخصية، والجمهور تقبله وتقبل العمل لأنه حقيقي يجسد الواقع.