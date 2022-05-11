ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 507.1، مقابل 522.7 أمس الثلاثاء. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 591.8، وقبل شهر 1080.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 97 ألفا و10 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 106 آلاف و631 حالة يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 231 حالة، مقابل 241 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 25 مليونا و503 آلاف و878 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.