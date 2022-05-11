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كشفت تقارير إذاعية عن أخر تطورات المتعلقة بانتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت إذاعة كوبي الإسبانية أن ريال مدريد تلقى الموافقة من قبل رابطة الدوري الإسباني "الليجا" بدفع الراتب الخاص بمابي بجانب مكافأة التوقيع.

وتسعى إدارة النادي الملكي في الحصول على خدمات مبابي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من محاولات إدارة النادي الباريسي بإقناع اللاعب استمرارة باللعب داخل جدران ملعب حديقة الأمراء واستبعاد انتقاله للريال.

جدير بالذكر أن مبابي لم يحسم مستقبله حتى الآن سواء تجديد تعاقده مع سان جيرمان أو انتقاله إلى ريال مدريد، حيث أوضح اللاعب أنه سيقوم بإجراء مؤتمر صحفي للإعلان عن وجهته المقبلة.