محمود صابر: تأخرنا في تأكيد الفوز أمام المقاصة

يرى محمود صابر، لاعب بيراميدز، أن الفوز على مصر المقاصة، كان مهمًا للغاية لرغبة الفريق في الفوز الثالث على التوالي في الدوري.

وقال محمود صابر في تصريحات بعد المباراة: «تأخرنا في تأكيد الفوز رغم الأداء الكاسح للفريق أمام مصر المقاصة».

وأضاف: «قدمنا مستوى متميز خلال المباراة، وكنا الأفضل في كل شيء، واستحققنا الفوز عن جدارة».

وأشار محمود صابر إلى أن الفوز كان مهمًا للغاية لرغبة الفريق في الفوز الثالث على التوالي في الدوري، والتقدم أكثر في جدول الترتيب والاستمرار في المنافسة والتقدم بقوة للصدارة.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا اليوم الأربعاء، على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري الممتاز.