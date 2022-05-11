يوروسبورت تستعين بشقيق زفيريف بعد العقوبات الموقعة على بيكر

أعلنت شبكة "يوروسبورت" اليوم الأربعاء أن لاعب التنس السابق ميشا زفيريف سيحل مكان بوريس بيكر كناقد لدى الشبكة خلال بث منافسات التنس اعتبارا من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) المقبلة، وذلك بعدما عوقب بيكر بالحبس في أبريل الماضي.

وأوضحت يوروسبورت أن ميشا، شقيق نجم التنس الحالي ألكسندر زفيريف المصنف الثالث على العالم، سيحل مكان بيكر في تحليل المباريات وربما المشاركة في التعليق عليها خلال منافسات رولان جاروس التي اتقام في باريس بين 22 مايو الجاري والخامس

من يونيو المقبل.

ويعمل بيكر، المتوج بلقب ويمبلدون ثلاث مرات، ناقدا لدى يوروسبورت منذ عام 2017، لكنه عوقب في العاصمة البريطانية لندن في أبريل الماضي بالسجن لمدة عامين ونصف العام بسبب تهم تتعلق بإفلاسه.

ويستمر عقد بيكر حتى عام 2023 وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الاسبوعية إن شبكة يوروسبورت كانت تتطلع إلى استمرار عمله بها بمجرد إطلاق سراحه.