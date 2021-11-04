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عبدربه: رمضان صبحي لا يزال يفكر في الأهلي!

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 11:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 11:24 م

يرى حسني عبدربه نجم الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر، ومدير الكرة بالدراويش، أن مستوى رمضان صبحي مع بيراميدز في الفترة الأخيرة ليس هو الأفضل بسبب تشتت اللاعب.

وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية: "مستوى رمضان صبحي؟.. أعتقد أنه ليس في حالة تركيز وربما مشتت، ربما هو من يُسأل عن ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه لا يزال يفكر في الأهلي، خاصة مع وصول الفريق الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 3 سنوات".

وتابع: "رمضان لاعب كبير لكن ربما يكون هناك تفكير في قراره بالرحيل عن الأهلي وجدواه الآن، وهو ما نلاحظه في غضبه لحظة التبديل".


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