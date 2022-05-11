ألافيس يفوز على إسبانيول بالدوري الإسباني

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تغلب ديبورتيفو ألافيس على ضيفه إسبانيول 2 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ألافيس عن طريق ميجيل دي لا فوينتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك راؤول دي توماس التعادل لإسبانيول في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 59 سجل جونزالو إسكالانتي الهدف الثاني لفريق ألافيس .

ورفع ألافيس رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تعادل خيتافي مع مضيفه أوساسونا 1 / 1.

وتقدم أوساسونا عن طريق أويير سانخورخو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل لوكاس تورو لاعب أوساسونا هدف التعادل لخيتافي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر.