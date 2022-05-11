محافظ البحيرة: توريد 54325 طن قمح لشون وصوامع

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الأربعاء، بلغ 54325 طنًا من الأقماح المحلية، حيث تم استلام 11400 طن أمس.

وأشار إلى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573740 طن قمح.

وأوضح المحافظ أن لجان استلام القمح بالشون والصوامع تعمل على فترتين تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، والفترة الثانية تبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر مساءً.

وتضم اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة، وبدأت عملها اعتباراً من الثلاثاء 26 أبريل الماضي وحتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

وشدد محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بطاقة 336740 طنًا، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لاستقبال الكميات الموردة.

ووجه اللواء المحافظ بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كل مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلى هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 885 جنيها، ودرجة النقاوة 23 قيراطًا بسعر 875 جنيها للأردب.