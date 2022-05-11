الإسماعيلي يعلن جاهزية أحمد مصطفى لمواجهة سيراميكا

بات أحمد مصطفي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهز للعودة إلى قائمة الفريق مجددًا في مباراته المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري العام، حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل.

يأتي ذلك بعدما شارك خلال مجريات الشوط الثاني لمباراة فريقه الودية التي أقيمت اليوم ضد دمياط على ملعب الإسماعيلية، وانتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها مروان حمدي، هدفان، وعماد حمدي من ضربة جزاء.

وكان اللاعب قد غاب عن اللقاء السابق لفريقه ضد المصري البورسعيدي بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

الجدير بالذكر أن لجنة الأندية المحترفة، قد قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في افتتاحية الدور الثاني لأجل غير مسمي، بسبب مشاركة المنافس في البطولة الأفريقية.