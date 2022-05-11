أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة وفاق سطيف المقرر لها مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على رغبة جميع اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية بالجزائر وحسم التأهل إلى نهائي البطولة.

وقال أفشة: «الأهلي حقق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف بالقاهرة بعد الفوز بأربعة أهداف نظيفة، ولكن التأهل لم يحسم فهناك شوط ثان بالجزائر في مباراة العودة نريد أن نحسمه ونحقق نتيجة إيجابية تحسم تأهلنا إلى نهائي البطولة».

وتابع أفشة: «علينا أن ننسى نتيجة مباراة الذهاب والتفكير فقط في مباراة العودة».

وأضاف أفشة أن لاعبي الأهلي يحظون بخبرات كبيرة ويعلمون جيدًا دورهم وحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن اجتماعاتهم وحديثهم كلاعبين دائمًا ما تنصب على الفوز وإسعاد الجماهير وتحقيق البطولات، وأن هذا ما يسعون إليه لتحقيق البطولة الحادية عشرة في تاريخ النادي والثالثة على التوالي للجيل الحالي.

وشدد لاعب الأهلي على أن هناك حالة كبيرة من التركيز داخل الفريق، وأنه بمجرد انتهاء مباراة وفاق سطيف الأولى في القاهرة حصل الجميع على راحة يومين وتم إغلاق ملف مباراة الذهاب، وابتداء من اليوم تم التحضير لمباراة العودة التي تقام في الجزائر السبت المقبل.

وأشار أفشة إلى أن النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، التي يسعى خلالها الأهلي لإضافة لقبه الحادي عشر، شهدت أحداثًا وتحديات كبيرة في مراحلها المختلفة، ولكن في النهاية دائمًا ما يؤكد الأهلي أنه قادر على تجاوز الصعاب من أجل الوصول إلى هدفه وتحقيق طموحات جماهيره.

وأوضح لاعب الأهلي أن الدوري الممتاز ظروفه مختلفة عن دوري أبطال إفريقيا، وأن الفريق قد يكون تعثر في آخر ثلاث مباريات في الدوري ولكن هذا الأمر لن يتكرر، وسيعمل الجميع على تفادي الأخطاء السابقة من أجل استعادة الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري.

كما أكد أفشة أنه لا يشغله كثيرًا ما يقال عنه، لكنه في الوقت نفسه يحترم الجميع خاصة الآراء التي تنتقد بشكل إيجابي.

وأوضح أفشة أن علاقته طيبة بكافة اللاعبين ليس في الأهلي فقط ولكن في باقي الأندية.

وطالب لاعب الأهلي بأن يكون هناك عقلانية في الانتقاد، لا سيما أن كرة القدم لا يوجد بها ثوابت، وأن لاعبًا بحجم وقيمة ميسي يعيش موسمًا هو الأسوأ مقارنة بما قدمه طيلة السنوات الماضية.

واختتم أفشة تصريحاته قائلاً: «جمهور الأهلي على دماغي» وأنا جاهز للعب وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وأسعى بكل قوة للتركيز والاجتهاد وتقديم أقصى جهدي خلال المباريات لتحقيق أفضل النتائج للنادي الأهلي وجمهوره العظيم.