المؤسسة الوطنية للمنتجات الزراعية: الجفاف في فرنسا يثير القلق بشأن محاصيل الحبوب

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قال بينوا بيتريمون، رئيس مجلس الحبوب بالمؤسسة الوطنية الفرنسية للمنتجات الزراعية والبحرية (فرانس أجريمير)، في ايجاز صحفي، اليوم الأربعاء، إن تداعيات الوضع الحالي للجفاف في فرنسا "بدأت تثير قلقنا".

ويواجه ثلثا الأراضي الفرنسية تربة تتراوح بين جافة وجافة للغاية، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيتريمون قوله: "نركز بالفعل على الطقس".

وتابع: "نحتاج حقا إلى بعض الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين، أو حتى الأيام العشرة المقبلة، والإ فإن الأمور ستصبح صعبة للغاية".

وقال بول لو بيدو، نائب رئيس قسم الحبوب والسكر، إن المؤسسة الوطنية الفرنسية للمنتجات الزراعية والبحرية قامت بخفض توقعاتها لصادرات القمح اللين بناء على وضع فيروس كورونا ي الصين.