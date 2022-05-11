نيمار يقترب من استمراره مع باريس سان جيرمان

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اقترب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان من الاستمرار في تواجده مع الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت قناة TNT سبورت الفرنسية أن نيمار بنسبة 100% مستمر مع فريقه الحالي، وأن اللاعب لا يرغب الرحيل عن صفوف سان جيرمان خاصة بعد اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وأوضحت القناة أن نيمار ملتزم بتعاقده مع النادي الباريسي الذي يمتد لصيف 2025.

وكانت تقارير إعلامية قد زعمت خلال الأسابيع القليلة الماضية أن إدارة بي أس جي تخطط للتخلص من نيمار وعرضه للبيع عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة عقب خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام ريال مدريد ضمن منافسات دور ثمن النهائي من النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.