قال الدكتور أحمد هيكل، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للتعاملات المالية، إن العالم الخارجي أسست نظمًا اقتصادية منضبطة بعد الحرب العالمية الثانية، رافضا المقارنة بين الواقع المصري ونظيره الأجنبي؛ بسبب الاختلافات الفكرية والموروث الاقتصادي بشتى أنواعه.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» مساء الثلاثاء، أنه كان من المطالبين بتحرير سعر الصرف منذ 20 عاما، ذاكرًا: «ربط سعر الدولار بالجنيه خطأ، يجب تحريره حتى يرتفع بشكل تدريجي منضبط، بدلا من الارتفاع المفاجئ الذي يصدم الدولة ومؤسساتها والمجتمع».

أين الحل؟ رد الدكتور أحمد هيكل، قائلا: «لا يوجد حلول سهلة، الحل أن تضع الدولة نظاما ثابتا، وتهتم بالزراعة والصناعة والتصدير، وتكون شبكات علاقات خارجية»، مستشهدًا بالتقارب الروسي-الصيني في ملف الطاقة؛ ما يؤثر سلبا على منطقة أوروبا ويدفعها للجوء إلى قطر وأمريكا والجزائر وأخيرًا شرق المتوسط.

واشاد «هيكل» بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي جرى تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، معتبرًا إياه قرار صائب بنسبة 100%.

وتابع: «مُسكنّات الاقتصاد المصري هي الودائع في البنك المركزي، وبيع بعض الأصول، وكلها خطوات تتطلب الحذر أثناء التنفيذ»، موضحًا هذه الخطوات يجب أن تكون متزامنة مع خطوات أخرى لحل الأزمة من جذورها، وإلا ستزداد الأزمة تفاقمًا.

وأوصى رئيس مجلس إدارة القلعة، بالمضي قدمًا في المشروعات التي تم تدشينها بالفعل، موضحًا: «لابد من استكمال المشروعات؛ حتى لو ترتب على ذلك زيادة في التكاليف».

وأكد أنه رغم صعوبة الأزمة وكونها "عاتية"، لكنه متفائل بالمشهد؛ خاصة أن الحل في التصدير وهذا ينعكس بالنمو على الشركات التي تصدر للخارج.