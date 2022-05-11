قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنّ الوزارة رصدت حالة السيدة مارينا صلاح (التي توفيت جراء ما قيل إنه إهمال طبي في أحد مستشفيات العيون).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة شكلت لجنة عليا ضمّت كل المتخصصين فور رصد الواقعة، مؤكدًا أن قرار إغلاق المستشفى لم يكن تأثرًا بالرأي العام أو "السوشيال ميديا".

وأشار عبد الغفار، إلى أن اللجنة قضت وقتًا طويلًا داخل المستشفى لبحث الأمر، موضحًا أن اللجنة انتهت من عملها بالفعل حتى صدر قرار إداري بغلق المستشفى.

ولفت إلى أن الواقعة لها شق جنائي، يتم التحقيق فيه من قبل النيابة العامة، لافتًا إلى أن العقاب الإداري الذي اتخذته الوزارة كان في ضوء ما خلصت إليه اللجنة لرصد مخالفات تخص اشتراطات مكافحة العدوى.

وكان المستشار حماده الصاوى النائب العام قد أمر بمباشرة تحقيقات عاجلة فى واقعة إصابة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو ما قال إنه إهمال طبي تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها المستشفى لإصابة عينها، وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون إتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، على حد قول البلاغ.