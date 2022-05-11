 ماليزيا ترفع معدل الفائدة بصورة غير متوقعة لمواجهة ارتفاع الاسعار - بوابة الشروق
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ماليزيا ترفع معدل الفائدة بصورة غير متوقعة لمواجهة ارتفاع الاسعار

كوالالمبور (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 11:10 ص

رفعت ماليزيا معدل الفائدة، اليوم الأربعاء، بصورة غير متوقعة، حيث تحاول مواجهة ضعوط الأسعار التي تخاطر بالاضرار بالطلب في الاقتصاد الذي يتعافي للتو من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي الماليزي قام برفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2% في خطوة توقعها خمسة فقط من بين 19 اقتصاديا قامت بلومبرج باستطلاع أرائهم.

ومن المتوقع أن تزداد قوة الاقتصاد الماليزي هذا العام مع استمرار الحكومة في تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم ثبت عند 2ر2%، ويعد الأقل بين دول جنوب شرق آسيا، فإن ضغوط الأسعار بدأت في التراكم، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشاكل الامداد بسبب الحرب في أوكرانيا.

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