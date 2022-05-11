 تركيب الباكيات ورفع كفاءة الأسوار الحديدية بمحور صفط اللبن - بوابة الشروق
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تركيب الباكيات ورفع كفاءة الأسوار الحديدية بمحور صفط اللبن

يارا صابر
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 4:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 4:18 ص

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمراجعة الدورية للباكيات وأسوار محور صفط اللبن حفاظا على السلامة العامة.

وقامت محافظة الجيزة، بتنفيذ صيانة لأسوار المحور وتركيب الباكيات المتهالكة من محور صفط اللبن.

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