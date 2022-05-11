رئيسة وزراء نيوزيلندا: إعادة فتح الحدود الدولية في 31 يوليو المقبل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أنه سيتم إعادة فتح الحدود الدولية أمام جميع السياح، وحاملي التأشيرات في 31 يوليو المقبل، أي قبل شهرين من الموعد المقرر سابقا.

وقالت أرديرن - حسبما نقل تلفزيون نيوزيلندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء - إن هذه الخطوة سيكون مرحبا بها من قبل العائلات والشركات ومجتمعات المهاجرين لدى البلاد، مشيرة إلى أنها توفر وقتا جيدا للإعداد والتحضير لشركات الطيران وشركات السفن السياحية التي تخطط للعودة إلى نيوزيلندا في ذروة مواسم الربيع والصيف.

وأضافت "نعلم أن العائق الرئيس أمام الأعمال هو الوصول إلى العمالة الماهرة، ستزيد هذه الخطة من مجموعات العمالة المتاحة، بينما تسرع أيضا من انتعاش السياحة لدينا".