مسؤولة أوكرانية تعلن رسميا عدم وجود نساء وأطفال وكبار سن في آزوفستال

أعلنت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، أنه لا توجد نساء ولا أطفال ولا كبار سن في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقالت "فيريشوك" في حوار خاص لقناة "إل سي آي" الفرنسية اليوم الأربعاء، إن هذه المعلومات رسمية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن مؤخرا انعقاد الخميس المقبل جلسة علنية جديدة حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وذلك بطلب من فرنسا والمكسيك وستكون هذه الجلسة السادسة عشر التي يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

يذكر أن فرنسا والمكسيك طلبتا أن يتم خلال جلسة الخميس المقبل تقديم إحاطات من كل من مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف". وسيكون هذا أول اجتماع يعقده مجلس الأمن بعد مقتل 60 مدنيا على الأقل، بحسب كييف، في قصف للقوات الروسية على مدرسة في شرق أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي.