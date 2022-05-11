 وزير خارجية كوستاريكا يستقبل السفير المصري في بنما لبحث تطوير العلاقات - بوابة الشروق
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وزير خارجية كوستاريكا يستقبل السفير المصري في بنما لبحث تطوير العلاقات


نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 10:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 10:53 م

استقبل وزير خارجية كوستاريكا “أرنولدو أندريه تينوكو” السفير ياسر الشواف، سفير مصر في بنما وغير المقيم لدى جمهورية كوستاريكا، في إطار مشاركته في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كوستاريكا.
نقل السفير المصري رسالة التهنئة الموجهة من وزير الخارجية سامح شكري إلى الوزير الكوستاريكي على توليه منصبه.
استعرض السفير ياسر الشواف أثناء اللقاء مع وزير الخارجية الجديد مُجمل العلاقات الثنائية، خاصةً العلاقات السياسية بين البلدين، كما تم الاتفاق على تطوير أوجه العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها، ومن ضمنها العلاقات الثقافية.

وتم التباحث حول مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي والاعلامي بين البلدين.

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