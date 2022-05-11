الكاف: الأهلي يقترب من كتابة التاريخ

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بمشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما اقترب من التأهل للمرة الثالثة على التوالي إلى المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 4-0، في المباراة التي اقيمت في القاهرة بذهاب نصف النهائي، ومن المقرر أن يلتقيا من جديد السبت المقبل لحسم المتأهل للنهائي.

وكتب الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «الأهلي شارك بآخر نهائيين لدوري أبطال إفريقيا وهم في طريقهم إلى النهائي الثالث على التوالي!، المارد الأحمر يقترب من كتابة التاريخ».

ورغم فوز الأهلي في مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف بنتيجة كبيرة (4-0)، إلا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، شدد على ضرورة عدم الاتفاف لأزمة ملعب مباراة النهائي بعدما تم اسنادها للمغرب بشكل رسمي.