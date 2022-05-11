نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش

‎شارك نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش، والذي عُقد بمراكش في ١١ مايو ٢٠٢٢، وتناول التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش والجماعات التابعة له في إفريقيا والعراق وسوريا بالإضافة إلى أفغانستان، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمُكافحة هذا التنظيم.



‎من جانبه، تناول نائب وزير الخارجية في كلمته تنامي التهديدات الإرهابية في إفريقيا، مؤكدًا على الحاجة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية لمواجهة هذه التهديدات، ونوه بافتتاح مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب بالقاهرة في نوفمبر ٢٠٢١.



وأشار إلى الإعداد الجاري للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والتي ستركز على جهود إحلال السلم والأمن من ناحية، ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، بما يتسق مع ضرورة معالجة مسببات الإرهاب وجذوره من خلال مقاربة وقائية فعالة.