حازم إمام : الزمالك لم يهدد مرمى إنبي بفرصة واحدة

هنأ حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك الأسبق، فريق إنبي على الفوز الذي حققه أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري.

وفاز إنبي على الزمالك بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للدوري.

وقال حازم أمام إن لاعبي الزمالك لم ينجحوا في الوصول لمرمي محمود جاد حارس مرمي إنبي على الإطلاق، ولم ينجحوا في الوصول بهجمة واحدة على مرمي الضيوف.

وأشار حازم إمام إلى أن لاعبي الزمالك لديهم مشكلة كبيرة في خط الدفاع ويجب حلها خلال الفترة المقبلة، ولا يليق أن مدافعي الزمالك يظهروا بمثل هذه الصورة التي ظهروا عليها في المباريات الأخيرة.