قال الدكتور أحمد هيكل، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للتعاملات المالية، إن زيادة الرقعة الزراعية في مصر أمر شديد الأهمية، ولكن المواطن لا يشعر بها بسبب الزيادة السكانية.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال تصريحا كان مفاده «اللي فات ما متش»؛ موضحًا أن المواطن يجب أن يدرك تلك الحقيقة، مستكملا: «اللي فات خلق تراكم ديون، وأزمات فكرية، وبات المواطن يردد عبارة الدعم وأنا ضد فكرة الدعم السلعي، أنا مع شبكات الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة».

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية الحالية؛ بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية ومنها ما هو قديم وموروث.

وعن أزمة التضخم، أوضح أنه ناتج في الأساس عن نمو اقتصادات العالم؛ مثل أمريكا وأوروبا والصين، موضحًا: «مجرد نموهم، حتى لو قليل؛ يسبب تضخمًا في الدول الأخرى»، مؤكدًا أن الأزمة كانت قادمة لا محالة؛ ولكن بمعدلات بسيطة، بينما الحرب الروسية-الأوكرانية فجّرت الأزمة في أعنف صورة لها.