تقرير: فرنسا تساعد دول غرب أفريقيا في زيادة مخزونها من القمح

قالت ماري-هيلين لويزون، نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة تقدم دعما ماليا لمساعدة دول غرب أفريقيا في تعزيز مخزونها من القمح، في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت ماري-هيلين لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للدول الأعضاء في "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس) من شأنه أن يضمن إدارة أفضل لمخزون هذه الدول من القمح، وزيادته إلى أقصى مستوى ممكن.

وأوضحت أن من المهم لدول إيكواس زيادة مشترياتها ومخزونها من القمح، قبل مواجهة التداعيات الكاملة لأزمة الإنتاج في عام 2023.

وأكدت أن هذا الدعم ليس مشروطا بالشراء من مصادر فرنسية.

وبحسب ما ذكرته المسؤولة الفرنسية، تعتزم الوكالة تقديم المساعدة المالية لجهود دول غرب أفريقيا، وربما تونس ولبنان أيضا، من أجل تخفيف حدة تداعيات زيادة الإنفاق المالي على دعم السلع الأساسية.