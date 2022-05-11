كشف أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عن كواليس رحيله عن نادي سموحة، مؤكدا أنه جاء من أجل طموح جديد وهدفه بثاء فريقه في الدوري.

وحقق سيراميكا الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الـ18 من عمر مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

وقال سامي في تصريحاته عبر قناة "الحياة": «أشكر هيثم شعبان على ما قدمه لسيراميكا كليوباترا قبل مجيئي، الفريق يمتلك عناصر جيدة، ولكن في حاجة إلى بعض التنظيم على طريقة تفكيري، لا يوجد لدينا الوقت الكاف بسبب ضغط المباريات».

وأضاف: «كان أهم شيء النتيجة أمام الجونة، لأن ترتيب الفريق كان صعبًا ولا يليق باللاعبين والنادي، وأشكر مجلس الإدارة على ثقتهم في».

وواصل: «كنا مصميين على تحقيق نتيجة إيجابية، والأداء سيتحسن أكثر في الفترة المقبلة، ونريد البقاء في الدوري بشكل سريع، وأسعى لخلق الطموح لدى اللاعبين من أجل الانضمام للمنتخب».

وعن أسباب الرحيل عن سموحة، أوضح: «لم أرحل بشكل مفاجئ، متواجد مع الفريق منذ 3 سنوات ولم أبخل بأي جهد، تحدثت مع رئيس النادي وأبلغته برحيلي قبلها بـ10 أيام.. قلت إنني غير مرتاح وأريد الرحيل».

وأتم: «الرؤية المستقبلية للنادي للموسم الجديد كانت غير واضحة، لم أرحل إلا بعد جلوسي مع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، وفسخت عقدي بالتراضي وبشكل قانوني ودفعت الشرط الجزائي».