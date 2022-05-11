كاثاي باسيفيك: هونج كونج تتخلف عن باقي دول العام في إعادة الفتح بعد جائحة كورونا

ذكر باتريك هيلي، رئيس شركة الطيران الوطنية في هونج كونج "كاثاي باسيفيك"، أن المدينة "تتخلف" عن باقي دول العالم في إعادة الفتح بعد الجائحة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن هيلي قوله في الاجتماع العام السنوي لشركة الطيران اليوم: "مع بدء شركات الطيران بمختلف أنحاء العالم في استعادة طاقتها وانتعاشها، تتأخر هونج كونج بشكل واضح، إلى حد ما".

وتبدأ المدينة الآن في تخفيف قيود السفر وحظر الطيران وفترات الحجر الصحي الطويلة، التي أغلقتها إلى حد كبير أمام باقي دول العالم، لأكثر من عامين، مما أثار إحباطا بين الشركات وعامة الشعب.

وكانت شركة "كاثاي" تعمل بأقل من 2% من طاقتها بالنسبة لعدد الركاب، خلال مارس الماضي وذكر هيلي أن هناك "تأثيرا ماديا" على الربحية في الأشهر الأولى من عام 2022.

وردا على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فيلي والش، الشهر الماضي أن هونج كونج انتهى دورها كمركز طيران دولي، لم ينف هيلي ذلك، لكنه قال إنها مهمة شركة "كاثاي" لكي "تثبت أنه مخطئ، بالعمل على تحقيق التعافي بأفضل قدرة لنا".