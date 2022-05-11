المفوضية الأوروبية تسعى لتشجيع المساواة في الضرائب على طروحات الأسهم

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنه على دول الاتحاد الأوروبي تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية لخيارات تمويل الشركات المتاحة بهدف تشجيع الشركات على الحصول على احتياجاتها المالية من خلال طروحات الأسهم وحقوق الملكية بدلا من الاقتراض المصرفي.

وتريد المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من الدول الأعضاء تقديم إعفاءات ضريبية لخفض تكلفة جمع الأموال من خلال طرح حقوق ملكية للبيع، بما يعادل التخفيضات الضريبية المتاحة في أغلب دول العالم لخفض تكاليف الديون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باولا جينتيلوني مفوضة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي القول إن بلجيكا وقبرص وإيطاليا ومالطا وبولندا والبرتغال هي الدول الوحيدة الأعضاء في الاتحاد التي تقدم مثل هذه الإعفاءات الضريبية، مما يعني أنها تمتلك أفضل نظم ضريبية تشجع الشركات على تمويل استثماراتها من خلال طرح حقوق ملكية للبيع.

وقالت جينتيلوني إن الشركات كانت تستفيد من مزايا أو حوافز كبيرة للاقتراض بدلا من طرح أسهم للبيع، وهو ما يجعل الشركات في النهاية أكثر عرضة للإفلاس أو الاضطرابات المالية.