ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان قمح قبل تهريبها لخارج محافظة البحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار كافة الجهود والعمل على مدار الساعة من خلال حملات مكثفة ومكبرة لرجال البحيرة الشرفاء الذين يواصلون العمل ليل نهار لتطبيق القرارات وضبط الأسواق ومحاربة الفساد والاحتكار وردع المخالفين.

وأضاف أننا ملتزمون بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، كما سنضرب وبقوة على أيدى المخالفين والمتاجرين بأقوات المواطنين.

وأشاد المحافظ، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والشرطة والتى تمكنت منذ قليل من ضبط سيارة نقل محملة بكمية 7 أطنان من القمح المحلى خلال كمين على طريق العلمين بناحية وادى النطرون قبل تهريبها خارج المحافظة.

⁦حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة وتوريدها إلى صومعة وادى النطرون وكذا مصادرة السيارة المستخدمة وضبط المتهمين وتسليمهم لمركز شرطة وادى النطرون وجار العرض على النيابة العامة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

هذا وتهيب المحافظة بجميع التجار بالالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لتدوال وتوريد الأقماح فلن يتم السماح لأى محاولة لخرق تلك التعليمات حيث تشن المحافظة حملات مستمرة ومكثفة للقضاء على السوق السوداء وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين وملاحقتهم وردعهم.