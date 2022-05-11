السعودية تعتمد منصة سفر إلكترونية لاستخراج تأشيرة العمرة في 10 دقائق

اعتمدت وزارة الحج والعمرة السعودية منصة الكترونية لتيسير السياحة الدينية، وتقليص زمن التقديم على تأشيرة عمرة إلى 10 دقائق فقط.

وتم عرض المنصة التي تحمل اسم (زمزم.كوم)، خلال سوق السفر العربي المنعقد بدبي، أمام صناع وخبراء السياحية في دول الخليج والمنطقة العربية.

وقال عمر سراج أكبر الرئيس التنفيذي للمنصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في دبي إن "وزارة السياحة السعودية اعتمدت (زمزم.كوم)، لتصبح رسمياً إحدى شركات إدارة الوجهات السياحية في المملكة.

وأضاف أن المنصة قلصت الوقت الطويل لإنجاز ترتيبات العمرة إلى أقل من 10 دقائق بعد أن كان على المعتمرين التقدم شخصيا في بلدانهم بطلبات الحصول على تأشيرة العمرة، مشيرا إلى أنها تتيح خدماتها مباشرة إلى المعتمرين الأفراد، لتصبح أول منصة لسفريات العمرة المصرح لها بتصدير التأشيرات للمعتمرين من جميع أنحاء العالم.

وتابع عمر سراج :"الآن يمكن للمعتمرين أينما كانوا في العالم ودون أن يغادروا منازلهم إكمال حجز الفنادق وترتيبات التنقل بسهولة، والحصول إلكترونيا على تأشيرات السفر" ، لافتا إلى أن "التطور التقني أتاح تخطيط رحلة العمرة، ما يؤدي إلى زيادة تدفق المعتمرين إلى المملكة على مدى السنوات القادمة والوصول إلى هدف رؤية 2030 المتمثل في استقبال 30 مليون معتمر سنويًا".

ولفت إلى أن المنصة تركز على توفير تجارب استثنائية في قطاع السفر والسياحة الدينية والترفيهية لزوار المملكة، ما يسهم في تمديد فترات إقامتهم.

وأعلنت المنصة عن تقديم خدمات لأكثر من 350 ألف مسافر وحجز انتقالات لحوالي 170 ألف معتمر خلال الفترة القليلة الماضية، ما يعكس عودة ظهور السياحة الدينية في عالم ما بعد جائحة كورونا.