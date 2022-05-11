مرزوق علي: سعيد بأداء المنتخب وأشكر صبحي وحطب على دعمهم للجودو المصري

عبر مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، عن سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب الأول، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس أوروبا التي أقيمت مؤخرا بالبوسنة.

واحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، بعد أن حصد لاعبينا 4 ميداليات بواقع ذهبيتين لكل من محمد عبد الموجود ويسري سامي وبرونزيتين لفرح شرف وعبد الغني عبد الرحمن.

وقال مرزوق، أن النتائج التي حققها المنتخب في البطولة هي بداية لمسيرة ناجحة تنتظر لاعبينا خلال الفترة المقبلة، وأن الاتحاد يعمل على إعادة أبطالنا لمنصات التتويج الدولية مجددا من خلال الإعداد الفني القوي وتوفير كافة متطلبات واحتياجات المنتخبات القومية.

ووجه مرزوق الشكر لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، على دعمهما للمنتخب والاتحاد، وتوفير الأجواء المناسبة من أجل عودة الجودو المصري لتحقيق الإنجازات.

ويستعد المنتخب الوطني حاليا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، المقرر إنطلاقها يوم 26 مايو الجاري في الجزائر.

ويستهدف الاتحاد الحصول على أكبر عدد من الميداليات، خاصة وأن قوام المنتخب حاليا يضم عدد كبير من اللاعبين صغار السن، وهو جيل جديد سيرفع راية الجودو المصري لسنوات مقبلة.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة، بعد ختام مشاركتها في منافسات بطولة كأس أوروبا.

وكان في استقبال المنتخب كل من، الدكتور عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة واللواء طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري وهاني صلاح المدير التنفيذي للاتحاد.