أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 518.8 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ11.37 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 518 مليونا و792 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و255 ألف وفاة.

كما تمت مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم ليكون العدد الإجمالي عند 11 مليارا و371 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.