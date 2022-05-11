زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن رواية الفلسطينيين بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة "مشكوك فيها" كما اتهمهم برفض التعاون لإجراء تشريح وتحقيق مشتركين.

وقال بينيت في بيان، نُشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، :"رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات لإسرائيل بدون أساس صلب. ووفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".

وذكر أن إسرائيل دعت الفلسطينيين إلى القيام بعملية تشريح مشتركة وبتحقيق مشترك بناء على التوثيقات والمعلومات القائمة من أجل التوصل إلى الحقيقة، إلا أن الفلسطينيين يرفضون ذلك حتى اللحظة.

وأكد في الوقت نفسه، أن إسرائيل تقف إلى جانب قواتها: قوات الجيش ستواصل العمل ضد الإرهابيين في قواعدهم من أجل كسر الموجة الإرهابية القاتلة واستعادة الأمان للمواطنين الإسرائيليين.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية شيرين أبو عاقلة، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي اعتبرتها جزءا من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.