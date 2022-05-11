إزالة الإشغالات بميدان المحطة ونقل الباعة الجائلين في حملة بالمحلة

شنت رئاسة حي أول المحلة، برئاسة الأستاذ علاء النمر رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات الموجودة بميدان المحطة، بمشاركة قوات الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد العكل حكمدار المحلة وسمنود، والمقدم خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، والرائد طه عتلم قائد شرطة مرافق المحلة.

وأزال الحي كافة الإشغالات التي تعوق الطريق العام بداية من أمام بنك مصر، مروراً بمبنى نادي القضاة ومستشفى المبرة، حيث تم رفع البلدورات الأسمنتية التي تعوق الطريق، وكنس الميدان من خلال عمال النظافة، ومعدات الحي ورش الميدان بسيارات الرش، وما زال العمل مستمراً؛ لاستكمال خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميدان، كما تم تجهيز سوق طلعت حرب، والذي قامت المحافظة بتطويره لنقل الباعة الجائلين المتواجدين بالميدان بداخله.