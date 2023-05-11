حريق يلتهم 3 أفدنة قمح في الدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية على حريق هائل شب في محصول القمح ببأرض زراعية بعزبة جعفر في قرية كفر غنام بمدينة السنبلاوين التابعة دون وقوع أي خسائر بشرية.



تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب حريق داخل أرض زراعية بعزبة جعفر بقرية كفر غنام التابعة للمركز بالدقهلية.



انتقل مأمور وضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق واخماده.



وبالفحص والتحريات تبين وجود حريق أسفر عنه احتراق، وتلف محصول القمح على مساحة 3 فدان ونصف دون وقوع أي إصابات بشرية.



وكشفت التحريات الأولية، أن سبب الحريق هو ماس كهرباء نتيجة سقوط سلك من أحد أبراج الضغط العالي على المحصول مسببا الحريق.



جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.