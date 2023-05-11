العدل الأوروبية: وفاة مساعد الطيار لا تعفي شركة الطيران من تعويض الركاب

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قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن وفاة مساعد طيار لا تعفي شركات الطيران من تعويض الركاب في حال إلغاء الرحلة.

وجاء في بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية: "في حين أن مثل تلك الوفاة مأساوية، فأنها لا ترقى إلى ظروف استثنائية ،ولكنها مثل أي مرض غير متوقع قد يصيب أحد أفراد طاقم الطائرة الذين يعد وجودهم ضروريا".

وتتعلق القضية بشركة طيران برتغالية ألغت رحلة من شتوتجارت بألمانيا إلى لشبونة في 2019.

وقبل ساعتين من المغادرة، جرى اكتشاف وفاة مساعد الطيار في غرفته بالفندق.

وأعلن أفراد طاقم الطائرة، الذين أصيبوا بالصدمة، بأنهم غير لائقين للتحليق، وألغيت الرحلة.

وفيما بعد وصل طاقم بديل من البرتغال وجرى نقل الركاب إلى لشبونة.

ورفضت شركة الطيران فيما بعد تعويض الركاب الذين طلبوا ذلك، قائلة إن وفاة مساعد الطيار غير المتوقعة هي "ظرف استثنائي" يعفي الشركة من الالتزام.

ورفضت محكمة العدل الأوروبية هذه الحجة، ووجدت أنه يجب أن تكون شركة الطيران مستعدة للغياب غير المتوقع لموظف أو أكثر لا غني عنهم جراء المرض أو الوفاة.

وبالتالي تقرر إرجاع القضية، الآن إلى النظام القضائي الألماني تماشيا مع ما توصلت إليه العدل الأوروبية.