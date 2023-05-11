ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 24 بعد استشهاد 3 في خان يونس

استشهد ثلاثة فلسطينيين بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب إحدى الشقق السكنية في مدينة حمد، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين، وعدد من الإصابات، وصفت بعضها بالخطيرة، وتدمير الشقة بشكل كامل، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

كما استهدفت طائرات إسرائيلية منزلا غير مأهول في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وموقعا وأرضا خالية في خان يونس، دون الإبلاغ عن إصابات.

وترتفع حصيلة الشهداء لليوم الثالث على التوالي إلى 24 شخصا و64 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء وبعضهم جروحه حرجة وخطيرة، وفقا لوفا.