ضياء الدين داود: الملف السياسي الأجدى في النقاش بالحوار الوطني

قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، إن كل الملفات سيتم مناقشتها في الحوار الوطني، مؤكدًا أن الملف الأجدى في النقاش هو السياسي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أنه لا بد من حلحلة الملف السياسي ، موضحًا أن الحوار الوطني ليس برلمانًا موازيًا.

وأشار إلى ضرورة التأمين لبرلمان ينتج حكومة تتعاطى مع الملفات المختلفة من مردود سياسي، وترتبط ببرامج يتم محاسبتها عليها كل أربع سنوات، مُبينًا أن الحكومة لم تطرح برنامجها على البرلمان منذ انعقاد الفصل التشريعي الثاني.

ولفت إلى أن أهم الملفات التي تُحدث انعكاسات اقتصادية واجتماعية هو الملف السياسي، مشيرًا إلى أن الدولة غاب عنها الممارسة السياسية الحقيقية وحالة الجدل والنقاش داخل مؤسسات دستورية مثل الأحزاب أو من خلال مستقلين يأتون للبرلمان بالسبل السهلة التي تيسر عملية مباشرة الحياة السياسية.

وأردف أن هناك أزمات تحتاج للتفكير خارج المؤسسات الدستورية، مؤكدًا أن طريقة العمل داخل الحوار الوطني تكون بالأفكار والرؤى المختلفة وليست بالتصويت والأغلبية، وإلا من الأفضل الذهاب بالحوار إلى البرلمان.

ولفت إلى أن كل ما سيخرج من الحوار الوطني من مقترحات وتوصيات سيتم توجيهها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار التشريعات اللازمة لها.

واستطرد أن تأمين المسار السياسي يؤدي إلى استقرار اقتصادي واجتماعي ويفتح الطريق الآمن أمام المستثمر، موضحًا أن تشكيل الحوار الوطني من أعضاء ومقررين لها بجانب محاور العمل هي مقبولة جزئيًا، كافة الملفات ستناقش في الحوار الوطني.