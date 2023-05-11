عائلة شيرين أبوعاقلة تطالب بتحقيق العدالة فى الذكرى الأولى لاستشهادها

جددت عائلة وأصدقاء وزملاء الصحفية الفلسطينية الأمريكية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، دعواتهم لتحقيق العدالة بشأن قضية اغتيالها، وذلك خلال فعاليات إحياء الذكرى الأولى لاستشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

وحملت كلمات عائلة وأصدقاء أبوعاقلة فى الفاعلية، أمس الأول، التعبير عن تفانيها فى إظهار الحقائق القاسية للاحتلال الإسرائيلى، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

من جانبها، قالت داليا حاتوقة صديقة أبو عاقلة: «تخبرنى سنوات غياب العدالة بحق الفلسطينيين أنه لا يجب أن نتوقع الكثير»، مضيفة: «لكن فى حال ركزنا على أى جانب إيجابى، فلن ننسى مشاهد الحب والاحترام التى كللت جنازة شيرين».

وأعلنت مجموعة كبيرة من الجامعات، تقديم جوائز ومنح دراسية تحمل اسم شيرين أبو عاقلة، وأعيد تسمية أحد شوارع مدينة رام الله باسمها، ومن المقرر افتتاح متحف إعلامى فى المدينة ذاتها يحمل اسمها فى عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للفلسطينيين والعديد حول أنحاء العالم، يعد واضحا من المسئول عن استشهاد أبو عاقلة، حيث خلصت تحقيقات صحفية وأممية إلى أن القوات الإسرائيلية هى المسئولة، وأن المجموعة الصغيرة من الصحفيين التى كانت معها تم استهدافهم عمدا، رغم ارتدائهم خوذات وسترات واقية تحمل كلمة «صحافة».

من ناحية أخرى، تبنت الإدارة الأمريكية إلى حد كبير الرواية الإسرائيلية وقاومت فتح تحقيق مستقل بشأن قضية شيرين التى تحمل الجنسية الأمريكية، إلا أن ضغوط الكونجرس أجبرتها على الموافقة على فتح مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف. بى. آى» تحقيق فى نوفمبر الماضى، وهذا التحقيق هو «الأمل الواعد لتحقيق العدالة»، رغم رفض إسرائيل التعاون فيه.

وأحالت عائلة أبو عاقلة وقناة الجزيرة قضيتها إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، لكن الإجراءات عادة تستغرق سنوات، كما أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن شيرين أبو عاقلة ليست الصحفية الفلسطينية الوحيدة التى استشهدت فى السنوات الأخيرة ومرت وفاتها دون عقاب، حيث خلص تقرير جديد للجنة حماية الصحفيين صدر هذا الأسبوع تزامنا مع ذكرى استشهادها، إلى أن إسرائيل لم تتهم أو تدين قط أحد جنودها فى قتل 20 صحفيا على الأقل من بينهم 18 فلسطينيا منذ عام 2001.