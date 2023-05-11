نشرت الممثلة الشابة ياسمين وافي ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي، بيانا أصدرته أسرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ردا على الاتهامات التي وجهتها المذيعة ريهام سعيد لوالدها الراحل في برنامجها الذي يذاع على قناة الشمس، والترويج لوجود علاقة للفنان ممدوح وافي بقضية تعذيب خادمتين وهتك عرضهما، والتي سجنت بسببها الممثلة وفاء مكي.

جاء في البيان ما يلي:

نحن أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي،

ننفي ما ذكرته ريهام سعيد في برنامجها المذاع على شاشة قناة الشمس، بشأن علاقة الفنان الراحل بقضية الفنانه وفاء مكي، وتؤكد الأسرة أن ممدوح وافي لم يتم ذكر اسمه من قريب أو من بعيد منذ إثارة القضيه في أية تحقيقات أو أحكام قضائية، وأن الأسرة اتخذت بالفعل منذ الأمس كافة الإجراءات القانونية حيال الزج والتشهير باسم الفنان الراحل ممدوح وافي دون دلائل أو براهين، ولن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه إلا باعتذار رسمي من نفس القناة والبرنامج وعلى الهواء مباشرة.

وسبق وأعلنت أسرة الفنان الراحل أحمد راتب بيانا مشابها بعد أن زُج باسم الراحل في نفس القضية، وقامت المذيعة ريهام سعيد بالاعتذار لهم بالفعل عما جاء في برنامجها دون سند أو دليل.

جدير بالذكر أنه يحدث حاليا محاولات من جانب الممثلة وفاء مكي لتبرئة نفسها من القضية التي حُكم عليها فيها ب10 سنوات سجن، استنادا لأقاويل وحكايات دون أي دليل ملموس، ووسط تراشق وتبادل التتهامات بينها وبين البعض منهم الممثلة ميار الببلاوي التي ادعت كتم شهادة تبرئ وفاء من التهمة التي حُكم عليها بسببها، ثم تراجعت وأقرت بذنب الأخيرة.