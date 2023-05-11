التموين: لم نمنح الأهلي أو الزمالك علامة نادي القرن حتى الآن

كشف مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن الوزارة حتى الآن لم تمنح أي وثيقة «علامة نادي القرن» سواء كان للنادي الأهلي أو نادي الزمالك حتى الان"، ومن يتقدم للحصول عليها ندرس كافة الجوانب.

وقال رئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال مؤتمرا صحفيا عقد في مقر جهاز التجارة، إنه هنام ما يقارب ال 700 ألف علامة تجارية تم تسجيلها منهم 550 ألف علامة تجارية محلية، مع تلقي يوميا طلب تسجيل 200 علامة تجارية.

وأضاف أن تسجيل العلامة التجارية يخضع لاجراءات خاصة بتقديم وثائق ومستندات حتى يتم السماح بتسجيل العلامة للجهة المتقدمة.

وأوضح عشماوي، أن لا يوجد أي نادي رياضي تقدم بجهاز التجارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لتسجيل علامة نادي القرن له، قائلا إن القانون نظم عملية العلامة التجارية حتى يتم تسجيلها.

وكشف عن إقرار القانون لسقوط العلامة التجارية لأي جهة إن لم تقدم طلب تجديد للتسجيل بعد ١٠ سنوات من تسجيل العلامة، قائلا: "لم يتم تجديد العلامة في آخر شهر من مدة ال١٠ سنوات تسقط العلامة ومن حق طوف آخر أن يتقدم عليها".