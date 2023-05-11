 لبنان: كتلة تابعة لحزب الله تدعو الفرقاء لانتهاز فرصة المستجدات التي تشهدها المنطقة - بوابة الشروق
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لبنان: كتلة تابعة لحزب الله تدعو الفرقاء لانتهاز فرصة المستجدات التي تشهدها المنطقة

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 9:25 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 9:25 م


قالت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله، اليوم الخميس، إن "انفراج العلاقات البينية في المنطقة، (إثر الاتفاق السعودي – الإيراني، والاستدارة العربية نحو سوريا)، يضفي مناخاً إيجابياً ينبغي للبنانيين انتهاز الفرصة التي يوفرها وذلك من أجل مواكبة المستجدات.

ودعت الكتلة الفرقاء اللبنانيين لإعادة النظر في مقارباتهم للعديد من الملفات والقضايا، وذلك على قاعدة الإقرار بقدرية التشارك الوطني لحفظ لبنان وحمايته.

وشددت الكتلة في بيان بعد اجتماعها بعد، ظهر اليوم، على ضرورة الإسراع إلى: "انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة وإعادة هيكلة الإدارة والمؤسسات التي أصابها التصدع إبان الأزمة الأخيرة".

وجدّدت الكتلة إدانتها وشجبها الشديد "للعدوان الصهيوني على غزة واستهداف قياديين في حركة الجهاد الإسلامي مع عوائلهم، وما يعكسه من اتجاه لصرف الأنظار عن أزمته الداخلية الخانقة ".


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