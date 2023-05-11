قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن ما يشغله في قضية الحوار الدائر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وبين وكالات الائتمان، ألا يتحول الأمر إلى تبني نظرية المؤامرة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء،: «أنا أقل واحد بيعاني من الأزمة الاقتصادية ولكن مشغول إن الموضوع ميتحولش لنظرية المؤامرة، الناس لما بتبقى عندها مشكلة بتحاول تلقى عبء المشكلة على الآخرين».

وأشار إلى أن من يتحدثون عن نظرية المؤامرة ضد الاقتصاد المصري، ليست الحكومة ولكن من يريد إظهار ولائه للحكومة أو الدفاع عنهم، متسائلًا: «مين يعني اللي عايز يضغط على الاقتصاد المصري، صندوق النقد اللى سلفنا 3 مرات، واحنا اللي طلبنا، حد يشاورلي على المؤامرة هنا».

ولفت إلى أن الحكومة المصرية هي من ذهبت لصندوق النقد وألزمت نفسها ببرامج اقتصادية معينة ستنفذها، مضيفًا أن الدول الصديقة والحليفة لمصر التي عرضت عليهم الدولة بيع بعض الأصول لهم، هم أكثر من دعموا الاقتصاد المصري ووقفوا بجانب مصر.

وتابع حديثه: «مش معنى أننا مضغوطين ومأزومين وحلولنا محدودة كمجتمع، نحفز حكومتنا ودولتنا إننا بنتعرض لمؤامرة ونحول حلفاؤنا إلى خصوم».