زيلينسكي: أوكرانيا في حاجة لمزيد من الوقت قبل شن هجوم ضد القوات الروسية

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لم يبدأ الجيش الأوكراني بعد الهجوم الكبير المتوقع ضد القوات الروسية، حيث إنه مازال في انتظار الحصول على بعض المركبات القتالية، الذي حصل على تعهدات بالحصول عليها.

وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن أوكرانيا يمكنها الهجوم والنجاح في ذلك بالعتاد الذي لديها بالفعل.

وأضاف: "ولكن سوف نفقد الكثير من الأرواح. أعتقد أن هذا غير مقبول.. لذلك علينا أن ننتظر.. مازلنا نحتاج المزيد من الوقت".

وأشار إلى المركبات المدرعة التي لم تصل بعد.

وأضاف زيلينسكي، أن روسيا تعتمد على أن الحرب تتحول إلى "صراع متجمد".

وأوضح أن العقوبات الغربية خلفت بالفعل تأثيرا كبيرا على قطاع الأسلحة الروسي، مثل ذخيرة المدفعية.

وقال: "ما يزال لديهم الكثير في مخازنهم.. ولكننا نرى بالفعل أنهم يقلصون القصف يوميا في بعض المناطق".

ودعا لاتخاذ إجراءات لوقف الالتفات على العقوبات مثل إيصال السلع إلى روسيا عبر دول ثالثة.