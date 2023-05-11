طبيب الأهلي: جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة الترجي

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية لمباراة الترجي، المقرر لها الثامنة مساء غد بتوقيت تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن كافة الأمور الطبية داخل الفريق مطمئنة قبل مباراة الترجي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وإن جميع اللاعبين تحت تصرف الجهاز الفني قبل المباراة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.