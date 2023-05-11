أحمد عبدالمنعم رمضان: البطل يعاني الاغتراب الزماني والمكاني في «قطط تعوي وكلاب تموء»

تصوير: سلمى محمد خضر

قال الكاتب أحمد عبدالمنعم رمضان، إنه لا يعتمد على الكتابة التي يغلب عليها "الديستوبيا"، مشيرا إلى أنه قد لاحظ تغيرات واضحة على المدينة بشكل متسارع خلال الـ 10 سنوات الماضية؛ لذا فإن ما يكتبه هو انعكاس شعوري لكل ما يراه.

جاء ذلك خلال وقائع حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "قطط تعوي وكلاب تموء" للكاتب أحمد عبد المنعم، الصادرة عن دار الشروق، بمبنى قنصلية في وسط البلد.

واستطرد رمضان: "الخوف هو المحرك الأكبر بالنسبة لبطل مجموعته القصصية، وهو أعلى من الرغبات العادية، وأن الشعور بالعزلة في النص جاء واضحا، حيث البطل يشعر بالاغتراب الزماني والمكاني، لذلك فهو يفضل العزلة ويميل إليها".

وتدور قصص هذه المجموعة فى مدينة تشبه الغابة، فى عالم قاسٍ ممتلئ بالحيوانات، قرود تتقافز فى طرقاته، وقطط تغزو شوارعه، أسود وكلاب هنا وهناك، والراوي تائه وسط كل هذا، لا يكاد يميز الواقع من الحلم، أو الحقيقة من الكابوس، كل شيء صار متداخلًا ومربكًا، ووسط كل هذا الصخب، يغلق الكاتب باب حجرته ويمسك بقلمه ليسرد ويصف ما يحدث حوله على أمل فهم هذا العالم وإدراك متغيراته.

وأحمد عبد المنعم رمضان، قاص وروائي، صدرت له روايتان: "رائحة مولانا" و"رسائل سبتمبر"، ومجموعتان قصصيتان "فى مواجهة شون كونري"، و"أحلام الدوبلير" (الحاصلة على جائزة أخبار الأدب)، إضافة إلى كتاب "صورة مع أنور وجدي"، وينشر قصصًا ومقالات عن السينما والأدب فى مجلات ومواقع مصرية وعربية.